Iniciativa fortalece turismo em Conceição do Castelo

Com aproximadamente 12 quilômetros de extensão, a Rota das Cachoeiras e da Fé, no município de Conceição do Castelo, poderá ser declarada como de relevante interesse turístico e cultural para o Estado do Espírito Santo. É o que pretende o deputado Dr. Bruno Resende (União), por meio do Projeto de Lei (PL) 311/2024. O trecho tem início na sede do município e segue até a comunidade de Ribeirão do Meio.

Entre os objetivos da proposição estão: desenvolver o turismo no município de Conceição do Castelo de forma sustentável e responsável; fortalecer, ampliar e desenvolver a economia local, sobretudo no âmbito turístico, histórico, cultural e gastronômico; incentivar mecanismos de educação ambiental e desenvolvimento de empreendimentos turísticos da região; e incentivar a organização produtiva das comunidades locais relacionadas ao turismo, ao artesanato e à geração de novas fontes de emprego e renda.

“A proposta visa potencializar os recursos naturais, como das Cachoeiras do Vargas, que fica situada a 1,5 quilômetro da sede do Município, na comunidade de Ribeirão da Conceição, é considerada uma das principais atrações turísticas de Conceição do Castelo”, justifica o autor do projeto.

Dr. Bruno ainda cita a Cachoeira dos Filetes, na comunidade de Ribeirão do Meio, distante cerca de 2,5 quilômetros da sede do município, e a Cachoeira da Fumaça, a 2 quilômetros da sede do município, “considerada por muitos turistas como a cachoeira mais bonita e com a maior queda de água devido ao grande contraforte rochoso que a envolve”, ressalta o autor na justificativa da matéria.

O parlamentar também pretende fomentar o turismo religioso na região, que tem como um dos destaques a caminhada de Santa Rita, realizada todo ano no dia 22 de maio. Com início na sede do município com destino à comunidade de Ribeirão do Meio. “Além do aspecto religioso, a caminhada também tem uma atenção especial com a ecologia e a natureza”, afirma Dr. Bruno.

”O município possui igrejas das mais variadas épocas e estilos. As construções, em traços arquitetônicos diversos, são documentos vivos da história religiosa do Estado do Espírito Santo”, complementa o deputado.

A matéria já foi lida em plenário e agora será avaliada nas comissões de Justiça, Cultura, Turismo e Finanças, antes de ser votada pelos parlamentares.