Iconha: candidato propõe apoio técnico para agricultores

O candidato a prefeito de Iconha, João Paganini (Podemos), revelou seu plano de governo voltado para a agricultura, destacando uma série de ações que visam fortalecer o setor e dar suporte aos agricultores familiares do município.

Paganini, que tem um histórico de apoio ao desenvolvimento rural, enfatizou a importância de tratar o agricultor com seriedade, respeito e responsabilidade, garantindo que suas necessidades sejam atendidas.

Entre as propostas apresentadas, Paganini destacou a aquisição de novos maquinários e a manutenção da frota existente como uma prioridade para melhorar as estradas e facilitar o escoamento da produção. “O agricultor precisa de infraestrutura de qualidade para escoar sua produção. Vamos garantir que as estradas estejam em boas condições e que nossos produtores tenham acesso a transporte adequado para mudas, adubos e insumos, além de assistência técnica especializada,” afirmou o candidato.

Paganini também propôs iniciativas para diversificar as culturas no município, incentivando a produção de frutas, verduras e grãos, com o objetivo de atender à rede municipal de ensino na aquisição de gêneros para a alimentação escolar. “A diversificação das culturas é fundamental para fortalecer a economia local e garantir alimentos frescos e saudáveis para nossas escolas,” destacou.

Outro ponto central do plano é o fortalecimento das associações de agricultores familiares e a promoção de eventos que incentivem a agricultura familiar, como concursos leiteiros e exposições de produtos agrícolas. “Queremos criar um ambiente de valorização para os nossos agricultores, oferecendo capacitação técnica e promovendo a comercialização dos produtos locais, inclusive através da feira livre,” disse Paganini.

A construção da Casa do Agricultor também está entre as prioridades de Paganini. O espaço será um ponto de suporte para os produtores rurais, oferecendo orientação sobre emissão de notas fiscais, suporte em linhas de crédito, cadastro de produtores e serviços de exposição permanente dos produtos produzidos. “A Casa do Agricultor será um centro de apoio integral ao produtor, um lugar onde ele poderá encontrar todo o suporte necessário para desenvolver suas atividades com mais eficiência e segurança,” explicou o candidato.

Por fim, Paganini reforçou seu compromisso com a produção orgânica e a certificação dos produtos, visando agregar valor ao que é produzido em Iconha. “Queremos apoiar nossos agricultores na produção orgânica, proporcionando certificação que agregue valor e abra novos mercados,” concluiu Paganini.