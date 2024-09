Identificado suspeito de praticar incêndio criminoso em Cachoeiro

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia de Infrações Penais Outras (DIPO) de Cachoeiro de Itapemirim, concluiu as investigações e identificou o homem, de 51 anos, suspeito de atear fogo em uma área de mata, no último dia 10 de setembro, no bairro Marbrasa, mesmo município.

Segundo a Polícia Civil, as investigações tiveram início logo após o crime. Nas imagens de videomonitoramento, a polícia identificou quando um homem abaixa próximo à mata na beira da estrada e coloca fogo. Após o crime, ele foge a pé.

A Dipo de Cachoeiro de Itapemirim empreendeu esforços para identificar o autor do crime, de 51 anos. “Durante o interrogatório, o suspeito confessou o crime, alegando problemas psiquiátricos”, disse o delegado titular da Delegacia de Infrações Penais Outras (DIPO) Rafael Antun.

Leia também: PM encontra drogas escondidas em área de pasto em Bom Jesus do Norte

O suspeito foi indiciado pelo crime de incêndio, cuja pena varia de três a seis anos de reclusão, tendo em vista que expôs a perigo a vida e o patrimônio dos moradores do Condomínio Residencial Marbrasa, onde o fato ocorreu, “podendo ser aumentada em um terço, considerando que o incêndio ocorreu em uma mata”, contou o delegado.

Segundo Rafael Antun, outras investigações estão em andamento para apurar incêndios criminosos que vêm ocorrendo na cidade.