Idoso morre após ser atingido por carro na ES 487, em Itapemirim

Um motociclista, de 70 anos, morreu após a moto em que ele pilotava ser atingida por um carro na ES 487, no distrito de Piabanha do Norte, em Itapemirim, na noite do último domingo (22).

A Polícia Militar informou que policiais militares deslocaram até Piabinha do Norte, para verificar uma batida entre um automóvel e uma motocicleta. Quando chegaram ao local, encontraram a Guarda Civil Municipal (GCM) de Itapemirim, a ambulância da prefeitura e vários populares.

O motociclista de 70 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O motorista do Fiat/Siena, de cor preta, fugiu do local sem prestar socorros à vítima. Durante as buscas, os policiais encontraram o veículo a cerca de 80 metros do local do acidente, com o licenciamento atrasado. A motocicleta foi liberada para o filho da vítima.

O corpo da vítima foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares. O condutor do veículo não foi localizado até o término do boletim.

Em nota, a Polícia Civil informou que o motorista do veículo foi identificado e o caso segue em investigação. “Outras informações não serão passadas, por enquanto, para não interferir na apuração do fato. Todas as medidas legais foram adotadas e estão tramitando dentro do prazo legal”.