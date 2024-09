Incêndio atinge área de vegetação do Frade e a Freira, em Itapemirim

Servidores do Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema) e do Corpo de Bombeiros trabalham para conter um incêndio que atinge o Monumento Natural Estadual O Frade e a Freira, em Itapemirim, desde a noite da última quinta-feira (12). O Notaer também foi acionado.

Eduarda Tompson, moradora da região, conta que o incêndio começou na noite da última quinta-feira (12). “A noite, quando começou, a gente estava dormindo. Ligaram para minha tia, meia noite, para avisar que o fogo estava muito perto da casa dela. A gente não imaginava que o fogo tomaria essa proporção toda. Percebemos que era muito sério, imediatamente fomos até Rio Novo, porque é o nosso primeiro socorro, pois pela localização, que é muito mais longe, recorri à Rio Novo, que prontamente vieram atender a gente. Veio o caminhão-pipa e depois chegaram os bombeiros”, contou a moradora.

Eduarda explica que mora a bastante tempo próximo ao monumento e lamenta ver a gevetação próxima sendo destruída pelo fogo. “A nossa preocupação também é o nosso monumento, a nossa vida tá aqui. A nossa vida sempre foi aqui por perto, a gente cresceu aqui. As nossas fotos que a gente tira é tão bonita, porque é tudo muito verde, o azul e a pedra, então fica muito bonito visualmente, e agora vamos ter um tempo sem ver isso”, lamenta.

O diretor-presidente do Iema, Mário Louzada, destacou que equipes estão unidas em combate às chamas. “Nossa equipe do Iema, junto com bombeiros, prefeituras e voluntários, não está poupando esforços para controlar a situação e minimizar os danos do incêndio no Monumento Natural Estadual O Frade e a Freira. São áreas de difícil acesso e estamos concentrando o trabalho em controlar o fogo”, disse.