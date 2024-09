VÍDEO | Morador registra nuvem de fumaça durante incêndio em Cachoeiro

Um morador registrou uma nuvem de fumaça saindo de um incêndio em vegatção no bairro Paraíso, em Cachoeiro de Itapemirim, na tarde desta quinta-feira (12).

No vídeo registrado por um morador, na parte alta da casa, mostra uma nuvem de fumaça densa saindo do local onde a vegetação é consumida pelo fogo. Os bombeiros não informaram se houve feridos.

Leia também: VÍDEO | Mais um incêndio em vegetação assusta moradores em Venda Nova

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar, após a guarnição ser acionada, os bombeiros foram ao local e combateram as chamas que estavam próximas de residências. Não há informação se casas foram atingidas.

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui.