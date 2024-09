Irupi: Incêndio em área de difícil acesso já dura cinco dias

Há cinco dias, um incêndio de grandes proporções atinge uma vasta área de mata e lavouras de café no Córrego Palmital, em Irupi, no Caparaó capixaba.

A Defesa Civil e equipes da Prefeitura de Irupi, juntamente com voluntários, atuam na tentativa de controlar o fogo que já queimou mais de 300 alqueires de vegetação.

Edna Mara Maffort, coordenadora da Defesa Civil, disse à reportagem do AQUINOTICIAS.COM, que todos os esforços estão sendo feitos para tentar controlar o incêndio, porém, o local é montanhoso e de difícil acesso. Bombeiros Militares ajudam no combate ao fogo que já chega próximo as casas de moradores locais. Apoio aéreo também já foi solicitado.

Segundo informações da Defesa Civil, a suspeita é de que o fogo tenha sido criminoso. “Ele começou de baixo para cima, quando nós da Defesa Civil e Bombeiros fomos acionados, o fogo já estava chegando no topo da montanha”, disse a coordenadora.