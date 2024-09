Morte na Igreja: Pastora é assassinada na hora do culto em Cachoeiro

Marta Alves de Oliveira, pastora de uma igreja evangélica no bairro Rubem Braga, em Cachoeiro de Itapemirim, foi morta a tiros dentro da congregação que liderava na noite desta sexta-feira (13).

Segundo informações da Polícia Militar, testemunhas relataram que o suspeito entrou no templo e disparou contra a vítima que morreu no local.

O sobrinho da vítima, suspeito de matar a própria tia, foi localizado pelos militares próximo ao local do crime. Durante a voz de prisão, o suspeito resistiu e a polícia teve que usar a força e spray de pimenta para conter o acusado. No ato da prisão, o sobrinho confessou que tinha atirado contra a pastora, pois a mesma estava o ameaçando de morte.

O suspeito foi encaminhado para a Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim. A ocorrência segue em andamento pela Polícia Civil. O corpo de Marta Alves de Oliveira foi encaminhado para o SML de Cachoeiro.

A reportagem do AQUINOTICIAS.COM fez contato com a presidente da Igreja Pentecostal Organização Evangélica, Vanilda Alves, irmã da pastora Marta Alves de Oliveira, morta na noite desta sexta-feira (13).

Vanilda Alves, além de líder da igreja, é a mãe do acusado de ter matado Marta Oliveira dentro da igreja. Segundo Vanilda, seu filho era constantemente ameaçado de morte por sua irmã, a pastora da igreja.

“Não sei o que houve. Ele é um menino bom e trabalhador, não tem ficha na polícia. Isso foi medo dele morrer, porque ela ameaçava todos os irmãos”, disse Vanilda.

O velório da pastora Marta Alves de Oliveira, segundo informado por sua irmã, está previsto para ocorrer na Capela do Bairro Coronel Borges, a partir das 17 horas.

