Incêndio em parque de diversão assusta moradores em Jerônimo Monteiro

Um princípio de incêndio em um parque de diversão assustou os moradores na noite da última quinta-feira (5), em Jerônimo Monteiro, no Sul do Espírito Santo.

Segundo o Corpo de Bombeiros, houve um princípio de incêndio no parque de diversão e, quando os bombeiros chegaram no local, os funcionários do parque já tinham controlado a situação. Apesar do susto, ninguém ficou ferido.

Em nota, a Prefeitura de Vargem Alta esclarece que não houve acidente e nem ferimento com os usuários que utilizavam o brinquedo no momento do incidente.

“Uma pane mecânica, o rompimento da corrente de condução do brinquedo rompeu, impedindo a continuidade do seu fluxo, exigindo a saída dos usuários, repentinamente, antes do local de desembarque. Imediatamente o brinquedo foi desligado e isolado. A comissão organizadora, a partir das orientações das autoridades responsáveis, já ordenou o bloqueio do brinquedo e, caso algum outro equipamento apresente qualquer incidente similar, todos os equipamentos da empresa serão interditados. Ressalta-se ainda que, antes de se instalar no município, a empresa responsável pelos equipamentos apresentou todas as documentações exigidas para o funcionamento, incluindo a Anotação de Regularidade Técnica com os efeitos legais e os responsáveis técnicos pela prestação do serviço”, finaliza a nota.