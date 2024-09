Incêndios: como proteger a saúde em caso de inalação da fumaça

A inalação de fumaça pode prejudicar a saúde devido à exposição aos poluentes. Por isso é fundamental adotar medidas de proteção.

Além disso, permaneça em ambientes fechados e mantenha portas e janelas bem vedadas nos horários de maior concentração de partículas para evitar a entrada de poluição.

Leia também: Como saber se você tem a síndrome dos ovários policísticos

A ingestão de água e líquidos é essencial para manter as vias respiratórias úmidas e protegidas.

Evite atividades físicas e recreativas ao ar livre, especialmente crianças, gestantes, idosos e pessoas com doenças respiratórias crônicas, como asma, ou condições como hipertensão e diabetes.

Esses grupos são mais vulneráveis e precisam de atenção especial aos sintomas respiratórios. Se houver agravamento, é importante buscar atendimento médico imediatamente.

O uso de máscaras, como N95, PFF2 ou P100, pode reduzir a inalação de partículas finas se usadas corretamente.

No entanto, as máscaras não eliminam totalmente os riscos, pois elas não filtram os gases tóxicos presentes na fumaça.

Pessoas com problemas cardíacos, respiratórios ou imunológicos devem manter seu plano de tratamento atualizado e ter à mão os medicamentos recomendados por seus médicos, buscando atendimento médico sempre que apresentarem sintomas de crise.

Se a inalação de fumaça causar dor de cabeça, náusea, vômito, falta de ar, agitação, sonolência ou convulsão, é essencial acionar o serviço de urgência.

Fonte: Ministério da Saúde

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui.