Incrível: aplicativo revolucionário é desenvolvido no Caparaó; veja

As estudantes Beatriz Vitoria Cordeiro Ribeiro, Fernanda Hubner de Oliveira e Samara de Oliveira Klein, do 9º ano do Ensino Fundamental da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio (EEEFM) Prof.ª Maria Trindade de Oliveira, localizada em Ibatiba, no Caparaó, desenvolveram um aplicativo revolucionário para um sistema de automação residencial, que permite o controle de dispositivos eletrônicos, como lâmpadas e outros aparelhos, por meio de conexão Bluetooth.

Além disso, atividade teve como objetivos permitir que os alunos apliquem conceitos teóricos de eletrônica, programação e desenvolvimento de software em um projeto concreto. Incentivar o desenvolvimento habilidades práticas em áreas como programação, design de interfaces, e integração de hardware e software. Assim, Além de estimular a criatividade na solução de problemas e na implementação de novas funcionalidades.

“Estou muito orgulhoso do trabalho que nossas alunas realizaram no desenvolvimento deste aplicativo de automação residencial. Este projeto não só permitiu que elas aplicassem conceitos teóricos em um contexto real, mas também as desafiou a enfrentar problemas técnicos e a colaborar de forma eficaz. Foi gratificante ver como a teoria se transformou em prática e como elas aprimoraram suas habilidades técnicas e interpessoais. O entusiasmo e a criatividade demonstrados ao longo do projeto foram notáveis. Estou confiante de que essa experiência prática as preparou bem para futuros desafios acadêmicos e profissionais”, comentou o professor responsável pelo projeto, Edilson Marculino de Souza.

Bem como, a estudante Beatriz Ribeiro também ressaltou que o projeto de criação do aplicativo revolucionário a preparou para os futuros desafios, além de aumentar o interesse pela tecnologia. “Estou muito feliz com o resultado do nosso projeto de automação residencial. Trabalhar com a criação do aplicativo e integrar o Arduino com o módulo Bluetooth foi uma experiência incrível e desafiadora. Aprendi muito sobre programação e eletrônica, e tive a oportunidade de aplicar a teoria que estudamos em um projeto real. O trabalho em equipe foi essencial, e foi ótimo ver como conseguimos resolver problemas e implementar soluções criativas juntos”, disse.