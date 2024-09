Incrível: coral capixaba conquista 2º lugar em festival europeu

O coral capixaba, composto por cantores e instrumentistas liderados pelo Maestro Max Carvalho, fez história na 9ª edição do Festival Chorus Inside, realizado na Croácia.

O grupo, contemplado pela Lei de Incentivos à Cultura Capixaba (LICC), retornou ao Brasil com o 2º lugar nas disputas de coros e duo nas categorias de canto popular e músicas religiosas.

Além disso, o barítono Rafael Simas se destacou ao conquistar a Taça de Solista, encantando os jurados e a plateia com sua performance.

Em entrevista, o Maestro Max Carvalho destacou que, apesar de já ter participado do festival anteriormente, essa foi a primeira vez que levou um coral completo.

Ele descreveu a experiência como magnífica, ressaltando o orgulho de representar o Espírito Santo e a América Latina na Europa.

Para muitos integrantes do coral, essa foi a primeira vez que saíram do estado, e o maior desafio foi controlar o nervosismo. No entanto o grupo se sente honrado por representar o Brasil em uma competição internacional.

O maestro também elogiou a recepção calorosa dos croatas, que demonstraram grande interesse pela língua portuguesa e pela música apresentada pela comitiva.

Carvalho acredita que essa experiência tem um impacto profundo, especialmente para os jovens músicos do coral. Ele ressaltou a importância de inspirar aqueles que vêm de situações humildes e que talvez nunca tenham imaginado chegar tão longe no cenário musical internacional.