Projeto ‘Olhares Periféricos’ promove inclusão através da fotografia

O projeto “Olhares Periféricos” promove uma série de eventos voltados para jovens dos Centros de Referência da Juventude (CRJs) e da Casa Roxa, durante o mês de setembro.

Dessa forma o projeto busca explorar e valorizar a arte fotográfica, criando um espaço de aprendizado e troca de experiências por meio de palestras, oficinas práticas, rodas de conversa e uma exposição final.

Sendo assim o objetivo é desenvolver as habilidades dos participantes e permitir que eles expressem suas visões de mundo por meio da fotografia.

Além disso, as atividades ensinam técnicas fotográficas e discutem a importância da arte visual nas periferias, fortalecendo a integração entre os CRJs e a Casa Roxa em um intercâmbio cultural enriquecedor.

Assim, “Olhares Periféricos” é essencial para a valorização da cultura local, oferecendo aos jovens acesso a ferramentas e conhecimentos na área da fotografia.

Consequentemente, a iniciativa contribui para o desenvolvimento pessoal e profissional dos participantes, destacando a riqueza cultural das comunidades periféricas.

Ademais, a exposição final será uma oportunidade para visibilizar e reconhecer o trabalho dos jovens. O projeto é mediado por Carlos Eduardo Baima, conhecido como Cadu, artista da Casa Roxa e estudante de Cinema e Audiovisual pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (PUC-MG).

Além de sua vasta experiência na área audiovisual, Cadu já produziu videoclipes e curtas-metragens e colaborou com artistas da cena hip-hop e musical do Espírito Santo e de Belo Horizonte.

Por fim, “Olhares Periféricos: Intercâmbio Fotográfico” celebra a arte e a criatividade jovem nas periferias capixabas. Com o apoio do Edital Funcultura e a dedicação da Casa Roxa, a iniciativa promete impactar a comunidade e os participantes, criando novas oportunidades para expressão e desenvolvimento cultural.

