Iniciativa prevê atividades sustentáveis em parques ambientais do Sul do ES

Nesta segunda-feira (23), os deputados da Comissão de Turismo conhecerão um pouco mais sobre o Programa Estadual de Desenvolvimento Sustentável das Unidades de Conservação do Espírito Santo (Peduc), a partir das 18h10, no Plenário Judith Leão Castello Ribeiro.

O chefe da pasta estadual de Meio Ambiente, Felipe Rigoni, foi convidado para explicar como funciona a iniciativa, que propõe aliar a preservação ambiental de seis parques estaduais com a exploração de atividades econômicas e turísticas sustentáveis. Para isso, a medida prevê o modelo de concessão à iniciativa privada.

Segundo o Decreto 5409-R/2023, que estabeleceu a iniciativa, as unidades ambientais contempladas pelo Peduc são: Cachoeira da Fumaça (Alegre); Forno Grande e Mata das Flores (ambos em Castelo); Itaúnas (Conceição da Barra); Paulo César Vinha (Guarapari); e Pedra Azul (Domingos Martins).

Pelo documento, propostas e estudos para a concessão desses parques estaduais deverão ser entregues em até dois anos após a publicação oficial. Portanto, o prazo expira em junho de 2025.

Para que possa aliar preservação ao desenvolvimento econômico, o Peduc precisa seguir algumas diretrizes, conforme o decreto, entre elas a autossustentabilidade financeira obtida pela exploração turística e a geração de vagas de trabalho com vistas ao desenvolvimento de comunidades locais.

