InovaWeek: Aderes impulsiona jovens empreendedores no Espírito Santo

A Agência de Desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresas e do Empreendedorismo (Aderes) está presente na 7ª edição do maior evento universitário de inovação e empreendedorismo do Espírito Santo, o InovaWeek, nos dias 24, 25 e 26 de setembro, no Campus Boa Vista, da UVV – Universidade Vila Velha.

O evento é cenário de uma grande mostra de projetos inovadores, desenvolvidos por alunos da universidade, com potencial de aceleração e transformação tanto social quanto mercadológica. O objetivo é promover uma metodologia ativa de aprendizagem, estímulo à inovação e ao empreendedorismo, integração e troca de conhecimento entre estudantes dos diversos cursos de graduação.

Durante todo o evento, a Aderes terá um estande para divulgação das linhas de microcrédito do governo do Estado através do Programa Nossocrédito, com atendimentos e oferta de créditos para todos os visitantes e expositores.

O gerente de microcrédito Helton Braz Scarpe relatou que o Governo do Estado, por meio da Aderes, visa fomentar o empreendedorismo capixaba e valorizar estes jovens. “Ao apoiar suas iniciativas, não apenas investimos no crescimento de novos negócios, mas também fomentamos uma cultura de criatividade e sustentabilidade”.

“É importante estarmos presentes nestes ambientes. Muitos jovens tem a capacidade de começar o seu negócio cedo, provavelmente assim que sair da faculdade. Queremos ser um parceiro destes possíveis empreendedores e corroborar para que seu futuro negócio seja um sucesso”, destacou o diretor-geral da Aderes, Alberto Farias Gavini Filho.

O InovaWeek explora as transformações da sociedade moderna em função da inovação em produtos, processos e sistemas. Com essa abordagem, os alunos são desafiados a desenvolver projetos alinhados aos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Organização das Nações Unidas (ONU).

“Integrar os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) na concepção de um negócio é essencial não apenas para promover práticas responsáveis e éticas, mas também para garantir um futuro próspero e duradouro. Ao alinhar nossas estratégias com esses objetivos, estamos atendendo às demandas do mercado contemporâneo e também contribuindo para a construção de uma sociedade mais sustentável, gerando emprego e renda. Montar um negócio vai além do lucro; é um compromisso com o bem-estar das pessoas e do planeta”, ressaltou Gavini.

Serviço:

Dias: 23, 24, 25 e 26

Horário: 08 às 22h

Local: Universidade Vila Velha – Avenida Comissário José Dantas de Melo, 21 – Boa Vista II, Vila Velha