Instituto oferece diversas vagas de estágio no Espírito Santo; confira

Os alunos de ensino superior da Grande Vitória já podem aproveitar as vagas de estágio disponibilizadas pelo Instituto Euvaldo Lodi no Espírito Santo (IEL-ES), a partir desta sexta-feira (27). Das 12 oportunidades abertas, cinco são destinadas aos estudantes de administração e quatro aos que cursam pedagogia.

Além deles, há chances também para os cursos de ciências contábeis, comunicação social, design gráfico, economia, engenharia de alimentos, engenharia de produção, marketing e publicidade e propaganda.

As bolsas variam entre R$ 750,00 e R$ 1.300,00, além da possibilidade de acréscimo de benefícios como assistência odontológica e vale transporte.

Para os administradores em formação, as oportunidades são oferecidas por empresas como a Allware Software, a Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes) e o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae). As bolsas são de até R$ 1.300,00.

Com um estágio remunerado que chega a R$ 950,00, os futuros profissionais da educação podem se candidatar às vagas de pedagogia nas unidades de ensino do Sesi de Araçás, Civit, Laranjeiras e Maruípe.

Inscrições

Atentando-se ao período de inscrição de cada empresa, os estudantes interessados devem acessar o site http://sne.iel.org.br/es para mais detalhes sobre as oportunidades.

As vagas ficam disponíveis até alcançarem o limite de estudantes encaminhados. Após isso, as candidaturas são automaticamente encerradas.

As entrevistas podem acontecer de forma on-line ou presencial. Neste último caso, os estabelecimentos seguem todos os protocolos recomendados pelo Ministério da Saúde. Em caso de dúvidas ou mais informações, os candidatos deverão entrar em contato através do e-mail iel-recrutamento@findes.org.br .