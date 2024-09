Instituto oferece vagas de estágio em diferentes áreas no Espírito Santo

O Instituto Euvaldo Lodi no Espírito Santo (IEL-ES) abriu 19 vagas a partir desta sexta-feira (6). As chances, voltadas para alunos de graduação superior e técnica e interessados em emprego formal, estão distribuídas nos municípios de Cariacica, Serra, Viana, Vila Velha e Vitória.

Para estágio, as empresas buscam recrutar estudantes dos cursos de administração, ciências contábeis, comunicação social, design gráfico, economia, engenharia de controle e automação, engenharia elétrica, marketing, pedagogia, publicidade e propaganda, recursos humanos, técnico em automação e técnico em eletrotécnica.

As bolsas para nível técnico e superior variam entre R$ 650,00 e R$ 1.300,00, com complemento de benefícios como auxílio alimentação e vale transporte.

A Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes) e o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) oferecem oportunidades de estágio na área da comunicação para quem cursa design gráfico, marketing ou publicidade e propaganda.

Para os que procuram emprego com carteira assinada, a loja Origens Nativas, em Vila Velha, está contratando profissionais com, no mínimo, ensino médio completo. Os salários variam entre R$ 1.450,00 e R$ 2.151,96.

Inscrições

Atentando-se ao período de inscrição de cada empresa, os estudantes interessados devem acessar o site http://sne.iel.org.br/es para mais detalhes sobre as oportunidades.

As vagas ficam disponíveis até alcançarem o limite de estudantes encaminhados. Após isso, as candidaturas são automaticamente encerradas.

As entrevistas podem acontecer de forma on-line ou presencial. Neste último caso, os estabelecimentos seguem todos os protocolos recomendados pelo Ministério da Saúde. Em caso de dúvidas ou mais informações, os candidatos deverão entrar em contato através do e-mail iel-recrutamento@findes.org.br.