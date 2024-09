Inusitado: gato é ‘preso’ suspeito de furto

Um fato inusitado chamou a atenção de policiais que atenderam a um chamado por furto no condado de Collier, localizado na Flórida, estado americano.

Os quatro policiais que foram ao local da ocorrência, na noite de domingo (1º), acabaram “prendendo” o suspeito: um gato.

Segundo relatos, barulhos na casa fizeram com que os moradores acreditassem que estavam sendo vítimas de um suposto crime de furto. No local, os policiais identificaram que o suspeito era um inofensivo gatinho.

Segundo noticiado pelo portal de notícias g1, o felino foi recolhido e levado para um abrigo, onde foi identificado como Bones. Por meio da identificação por microchip, foi possível ver que o animal era de estimação. Logo após ser atendido, o gatinho foi devolvido para seus tutores.

