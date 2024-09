Investigado por vender atestados médicos e diplomas falsos é preso no ES

Um homem de 36 anos, suspeito de cometer diversos crimes, como ameaça, extorsão e estelionato, foi preso pela Polícia Civil na última segunda-feira (9), no bairro Parque Jacaraípe, na Serra. Ele também é investigado por envolvimento na venda de atestados médicos e diplomas falsos.

Segundo o delegado Rodrigo Henrique Rosa, titular do 11º Distrito Policial da Serra, o suspeito teria clonado dispositivos eletrônicos da sogra e de uma tia dela. “Com acesso total aos dispositivos, ele realizou transferências bancárias e pagamentos fraudulentos. A investigação revelou a participação dele em cinco crimes de estelionato, além de ameaças e extorsão”, afirmou o delegado.

Durante a operação, a polícia apreendeu diversos carimbos e blocos de atestados em branco, que reforçam as suspeitas de atividades ilícitas do investigado. Após o cumprimento do mandado por ameaça (art. 147 do CP), extorsão (art. 158 do CP) e estelionato (art. 171, caput do CP, 5 vezes), ele foi encaminhado ao Centro de Triagem de Viana (CTV), onde vai permanecer à disposição da Justiça.