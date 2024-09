Polícia prende motorista que atropelou casal em Cachoeiro de Itapemirim

A Polícia Civil prendeu o motorista do veículo Chevrolet/Celta que atingiu e matou o casal Erliei Louzada, de 56 anos e sua esposa Juliene Caetano da Silva, de 39 anos, na ES 482, na altura da localidade de Morro Grande, em Cachoeiro de Itapemirim, na tarde da última segunda-feira (9).

Segundo a Polícia Civil, o suspeito, de 58 anos, conduzido à Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim, foi autuado em flagrante por dirigir embriagado e homicídio (duas vezes). Após os procedimentos de praxe, ele foi encaminhado ao sistema prisional.

Vítimas estavam no acostamento da rodovia

De acordo com a Polícia Militar, Erliei e Juliene estavam no Honda/Fit, de cor prata, parados no acostamento da rodovia, após o veículo apresentar problemas, quando foram atingidos por um Chevrolet/Celta, de cor prata, que seguia na rodovia. O filho do casal, que também estava no veículo, não foi atingido.

Os corpos das vítimas foram encaminhados para a Seção Regional de Medicina Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim, para serem necropsiados e, posteriormente, liberados para os familiares.