Itália se transformará em pedacinho do Brasil durante a Marmomac 2024

De uma das mais charmosas cidades italianas, a um movimentado pedacinho do Brasil, assim Verona ficará conhecida durante os dias da Marmomac 2024. A mais importante feira mundial dedicada a toda a cadeia produtiva de rochas acontecerá de 24 e 27 de setembro e contará um Pavilhão Brasileiro formado por 37 empresas do segmento.

Realizado pela Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil), com apoio do It’s Natural – Brazilian Natural Stone e do Centro Brasileiro dos Exportadores de Rochas Ornamentais (Centrorochas), o espaço servirá como ponto de intercâmbio para empresários brasileiros fortalecerem laços comerciais e buscarem novas oportunidades em mercado internacionais.

Coincidindo com o ano de celebração dos 150 anos da imigração italiana ao Brasil, a presença brasileira na Marmomac 2024 reforçará os laços históricos e culturais entre os dois países. Uma agenda robusta foi preparada com vários eventos significativos. Confira a programação completa para o período:

Programação Marmomac 2024

23 de setembro:

18h30 – Concerto dedicado aos 150 anos da Imigração Italiana ao Brasil

Local: Teatro Nuovo, Piazza Francesco Viviani, 10 (Próximo ao Balcão de Julieta), Verona, Itália

Entrada gratuita mediante reserva (vagas limitadas à lotação do teatro): https://www.eventbrite.it/e/biglietti-concerto-dedicato-ai-150-anni-dellimmigrazione-italiana-in-brasile-1004465512387?aff=oddtdtcreator

20h30 – Jantar Centrorochas de Boas-vindas

Evento exclusivo para empresas expositoras do Pavilhão Brasileiro.

24 de setembro:

11h – Abertura oficial Marmomac 2024

Local: Palco principal, Pavilhão 12, Marmomac

12h30 – Abertura Pavilhão Brasileiro, com apresentação da Camerata Jovem Rochativa

Local: Pavilhão 11, Marmomac

25 de setembro:

14h às 15h – Talk “Brazilian Natural Stones: ESG and Global Impact”

Local: Pavilhão 1, Marmomac

Palestra sobre as pedras naturais brasileiras com Fabio Cruz e apresentação de Amanda Ferber.

17h30 às 20h30 – Lançamento internacional da ‘Marmomac Brazil’

Local: Palco principal, Pavilhão 12, Marmomac 2024

26 de setembro: “Get Together” Marmomac Brazil

Evento exclusivo para convidados.

Sobre o It’s Natural – Brazilian Natural Stone

O It’s Natural – Brazilian Natural Stone é um programa de incentivo às exportações desenvolvido pelo Centro Brasileiro dos Exportadores de Rochas Ornamentais (Centrorochas) em parceria com a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil). O programa, que atualmente conta com 208 empresas apoiadas, tem por objetivos estimular e aumentar as exportações de rochas ornamentais brasileiras, através de um conjunto de ações estratégicas de internacionalização com ações de promoção, fortalecimento da imagem e desenvolvimento do setor no mercado mundial. As empresas interessadas em fazer parte do projeto devem acessar https://podio.com/webforms/26378838/1995038 para realizar o cadastro gratuito.

Sobre o Centrorochas

O Centro Brasileiro dos Exportadores de Rochas Ornamentais está presente em todas as demandas nacionais para aumentar a competitividade do setor de rochas ornamentais. A entidade atua diretamente dando suporte nos trâmites relacionados à presença do empresário brasileiro no exterior combinando com atividades comerciais e operacionais relativas ao desenvolvimento e evolução das empresas brasileiras.

Sobre a ApexBrasil

A Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos atua para promover os produtos e serviços brasileiros no exterior e atrair investimentos estrangeiros para setores estratégicos da economia brasileira. Para alcançar esses objetivos, a Agência realiza ações diversificadas de promoção comercial que visam promover as exportações e valorizar os produtos e serviços brasileiros no exterior, como missões prospectivas e comerciais, rodadas de negócios, apoio à participação de empresas brasileiras em grandes feiras internacionais, visitas de compradores estrangeiros e formadores de opinião para conhecer a estrutura produtiva brasileira entre outras plataformas de negócios que também têm por objetivo fortalecer a marca Brasil. A Agência também atua de forma coordenada com atores públicos e privados para atração de investimentos estrangeiros diretos (IED) para o Brasil com foco em setores estratégicos para o desenvolvimento da competitividade das empresas brasileiras e do país.