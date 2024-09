Itapemirim: Geninho mantém liderança para prefeito; Dr. Antônio é o mais rejeitado

O candidato Geninho (PDT) mantém a liderança nas intenções de voto para prefeito de Itapemirim, conforme aponta estudo realizado pelo Instituto Solução, encomendado e divulgado pelo site AQUINOTICIAS.COM nesta sexta-feira (20).

O candidato do PDT, que tinha 37.0% da preferência do eleitorado, na pesquisa realizada em agosto, cresceu mais de 2% e agora se destaca com quase 40% das intenções de voto.

O estudo analisou as intenções de voto em dois cenários, o primeiro inclui-se o nome do candidato Thiago Peçanha (PSB), que teve o registro de candidatura impugnada pela Justiça Eleitoral no dia 2 de setembro. Já o segundo cenário, o nome deste candidato é excluído, mantendo-se apenas os concorrentes aptos, conforme dados do sistema do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

CENÁRIO 1 – ESTIMULADA

Na entrevista com menção estimulada, onde são apresentados os nomes dos candidatos, Geninho no cenário 1, Geninho aparece na primeira posição com 39,8% das intenções de voto do eleitor.

Em seguida aparecem Dr. Antônio (União), com 26,5%; Paulinho da Graúna (Republicanos), com 7,3%; Vinicius Viana (PL), com 6,0 %; João Bechara (PSDB), com 5,5%, e Thiago Peçanha, com 0,5%.

Cerca de 0,5% dos entrevistados afirmaram que vão votar brancos ou nulo. Já entre os que não sabe ou não responderam totalizam 14,0%.

CENÁRIO 2 – ESTIMULADA

No cenário 2, onde excluiu-se o nome do candidato Thiago Peçanha, quando perguntado em que o eleitor votaria para prefeito de Itapemirim, Geninho também aparece na liderança com 39,8% das citações.

Dr. Antônio vem segundo, com 26,8%. Em seguida, Paulinho da Graúna, com 7,5%; Vinicius Viana, com 6,0%, e João Bechara, com 5,5%. Brancos e nulos totalizam 0,5% e não sabe ou não responderam, 14%.

ESPONTÂNEA

Na entrevista com a menção espontânea, quando o nome do candidato não é apresentado ao eleitor, Geninho lidera com 38% das intenções de votos. Dr. Antônio é lembrado por 24,3% dos eleitores; Paulinho da Graúna, por 7,0%; Vinicius Viana, por 5,3%; João Bechara, por 5%, e Thiago Peçanha, por 0,3%.Cerca de 20,3% dos entrevistados afirmaram votar branco ou nulo.

REJEIÇÃO

O candidato a prefeito Dr. Antônio é o mais rejeitado pelos eleitores. Quando perguntado em qual dos candidatos o eleitor não votaria, o ele é citado por 35,3% dos entrevistados.

Geninho é mencionado por 12,3%; João Bechara, por 5,5%; Thiago Peçanha, 4,8%; Vinicius Viana, 4 %; Paulinho da Graúna, por 3 %, e Claudinha (PSOL), por 2,5% dos eleitores.

Não souberam ou não responderam somam 19,5%. Outros 13,3% afirmaram que não votariam em nenhum deles.

AMOSTRAGEM E MARGEM DE ERRO

O Instituto Solução ouviu 400 eleitores da sede e dos distritos do município de Itapemirim, nos dias 16 e 17 de setembro.

A pesquisa, registrada no Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo, sob o prefixo ES-00352/2024, tem margem de erro estimada em 4.9% para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%.