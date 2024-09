Itapemirim: Pronto Socorro do Evangélico voltará a atender 24 horas

A partir desta sexta-feira (27), os moradores de Itapemirim voltarão a contar com os atendimentos públicos no pronto atendimento 24 horas do Hospital Evangélico Litoral Sul (HELS).

A Prefeitura do município e a unidade hospitalar firmaram um convênio, viabilizando financeiramente a prestação dos serviços gratuitamente para a população.

O incentivo de cooperação técnica e financeira, no valor total de R$ 9 milhões, foi publicado no diário oficial do município do dia 25 de setembro, e destaca que o repasse dos recursos financeiros serão para suporte, complementação e custeio das despesas hospitalares, garantindo a continuidade ao atendimento e atenção aos munícipes, nas áreas do Pronto Atendimento e dos serviços de referência do Evangélico Litoral Sul.

Vale destacar que, ao ser atendido no Pronto Socorro, caso precise, o paciente terá acesso também aos serviços do Centro de Diagnóstico por Imagens (tomografia, raio-x, dentre outros exames).

Estará disponível ainda a Sala Vermelha, onde são realizados os atendimentos dos pacientes em estado grave (com toda aparelhagem e acompanhamento necessário). Além disso, o hospital é referência em ortopedia cirúrgica, cirurgia geral, e conta com 20 leitos de UTI.

O pronto atendimento contará com dois médicos 24 horas por dia. Vale destacar ainda que o espaço está todo reformado, e levará mais conforto aos pacientes que precisarem passar por atendimento.