Jogos Escolares Brasileiros: ES conquista 58 medalhas e supera marca

As disputas do primeiro bloco dos Jogos Escolares Brasileiros (Jeb´s), que acontecem em Recife-PE, foram encerradas nessa quinta-feira (26). Somente nesta primeira parte da competição, o Espírito Santo já conquistou 58 medalhas (15 ouros, 17 pratas e 26 bronzes) e superou o total conquistado em toda a edição 2023, quando o Estado somou 49 medalhas (16 ouros, 14 pratas e 19 bronzes).

Leia também: Cachoeiro: veja as farmácias que estão de plantão neste domingo (29)

Nesta sexta-feira (27), a competição tem uma pausa na programação, mas retorna neste sábado (28) com o segundo bloco, prometendo mais jogos emocionantes. Na primeira parte dos Jeb´s foram disputadas as modalidades de atletismo, atletismo adaptado, ginástica rítmica, handebol, judô, karatê, tênis de mesa, voleibol, wrestling e taekwondo.

O atletismo adaptado se destacou novamente como a modalidade que mais rendeu medalhas ao Espírito Santo, bem como em 2023. Nesta edição, foram conquistados 12 pódios: quatro ouros, quatro pratas e quatro bronzes, superando o feito do ano anterior, quando o Estado faturou três medalhas de ouro e três de prata.

Os capixabas também se saíram bem nas lutas. No wrestling, os estudantes subiram ao pódio em nove ocasiões, conquistando três ouros, duas pratas e quatro bronzes. No karatê também não foi diferente: nove medalhas conquistadas, sendo uma prata e oito bronzes.

No taekwondo, a delegação conquistou um total de oito medalhas, sendo uma de ouro, três de prata e quatro de bronze. Já no judô, foram seis medalhas, com uma de prata e cinco de bronze.

O secretário de Estado de Esportes e Lazer, José Carlos Nunes, destacou a evolução crescente do Espírito Santo na participação da competição estudantil e parabenizou os atletas pelos feitos.

“Esse recorde de medalhas logo no primeiro bloco da competição já revela uma evolução expressiva do Espírito Santo, resultado dos investimentos que o Governo do Estado tem feito no esporte capixaba e da dedicação dos atletas. Estamos tendo uma participação cada vez melhor nos Jeb´s e isso é motivo de muito orgulho. Parabéns aos nossos atletas!”, ressaltou Nunes.

No segundo bloco, os capixabas disputam as modalidades de badminton, basquete, ciclismo, futsal, ginástica artística, natação, vôlei de praia e xadrez até a próxima quarta-feira (02).

Ao todo, 216 atletas estudantes com idade entre 12 a 14 anos representam o Espírito Santo na competição estudantil, que é realizada pela Confederação Brasileira de Desporto Escolar (CBDE) e reúne cerca de sete mil estudantes de todo o País.

Quadro de medalhas parcial do Espírito Santo no Jeb´s 2024

OURO

ATLETISMO ADAPTADO – Ana Elizia Geraldino dos Santos – arremesso de peso (série ouro)

ATLETISMO ADAPTADO – Equipe feminina

ATLETISMO ADAPTADO – Lorran Samuel Barbosa da Silva – 80m (série prata)

ATLETISMO/ ATLETISMO ADAPTADO – Ana Elizia Geraldino dos Santos, Edmyla da Rocha Trindade, Emilly Caetano Almeida, Weslayne Gomes Oaski, Islayne Sarmento de Jesus – Revezamento 5x80m integrado – (Série Ouro)

ATLETISMO – Josué Alves Menezes – 100m com barreiras – (Série Ouro)

ATLETISMO – Maiza da Silva da Conceição – salto em distância (série ouro )

ATLETISMO – Melissa Maria Casagrande Marinato – arremesso de peso (série bronze)

GINÁSTICA RÍTMICA – Equipe Espírito Santo/somatória finais (Ana Laura Gotardo, Lays Machado Jorge, Melissa Varejão e Valentina Marinho)

GINÁSTICA RÍTMICA – Equipe Espírito Santo/somatória semifinais (Ana Laura Gotardo, Lays Machado Jorge, Melissa Varejão e Valentina Marinho)

GINÁSTICA RÍTMICA – Melissa Varejão – arco

GINÁSTICA RÍTMICA – Melissa Varejão – individual geral

TAEKWONDO – Arthur Viana – luta até 37 kg (série bronze)

WRESTLING – Geral feminino (série prata)

WRESTLING – Lucas Nascimento – 52 kg (série prata)

WRESTLING – Samilly Lopes – 36/39 kg (série prata)

PRATA

ATLETISMO ADAPTADO – Ana Elizia Geraldino dos Santos – 80m (série ouro)

ATLETISMO ADAPTADO – Ana Elizia Geraldino dos Santos – salto em distância (série ouro)

ATLETISMO ADAPTADO – Cauan Leonídia dos Santos – 80m (série prata)

ATLETISMO ADAPTADO – Cauan Leonídia dos Santos – salto em distância (série ouro)

ATLETISMO – Edmyla da Rocha Trindade – 80m (série prata)

ATLETISMO – Ytalo Correa Dias – 5000m marcha atlética (série ouro)

ATLETISMO – Weslayne Gomes Oaski e Islayne Sarmento de Jesus – 80m (série bronze )

ATLETISMO – Matheus Pinto de Almeida – Salto em Distância- (série ouro)

HANDEBOL – IPE – masculino (série ouro)

KARATÊ – João Claudio – kumite até 52 kg (série prata)

JUDÔ – Maria Luiza Felisberto Barbosa – até 36kg (série prata)

TAEKWONDO – Arthur Viana – poomsae (série prata)

TAEKWONDO – Julia Nolandes – kiorigui mais de 59 kg (série prata)

TAEKWONDO – Nathalia Rondelli – kiorigui 59 kg (série ouro)

VÔLEI – São Domingos – feminino (série cobre)

WRESTLING – João Santiago – 75kg (série ouro)

WRESTLING – Yasmin Dantas – 58 kg (série prata)

BRONZE

ATLETISMO ADAPTADO – Emilly Caetano Almeida – arremesso de peso (série ouro)

ATLETISMO ADAPTADO – Equipe masculina

ATLETISMO ADAPTADO – Islayne Sarmento de Jesus – 80m (série ouro)

ATLETISMO ADAPTADO – Islayne Sarmento de Jesus – salto em distância (série ouro)

ATLETISMO – Nycollas Almeida Dalcim – lançamento do martelo (série bronze)

JUDÔ – Ana Clara Viana – até 53 kg (série prata)

JUDÔ – Ana Julia – mais de 64 kg (série ouro)

JUDÔ – Daniel Almeida – até 48kg (série ouro)

JUDÔ – Maria Eduardo Barcelos – até 64 kg (série prata)

JUDÔ – Nycolas Souza – até 53 kg (série bronze)

KARATÊ – Edilson José – kumite mais de 63 kg (série bronze)

KARATÊ – Emerson Santos – kumite 63 kg (série prata)

KARATÊ – Guilherme Oliveira – kumite até 45 kg (série ouro)

KARATÊ – Heloysa Romão – kumite até 54 kg (série ouro)

KARATÊ – Ketellen Collar – kata (série ouro)

KARATÊ – Laura Nascimento – kumite mais de 54 kg (série prata)

KARATÊ – Leticia Moraes – kumite até 47 kg (série bronze)

KARATÊ – Thaylla Cunha – kumite até 42 kg (série prata)

TAEKWONDO – Caleb Silva – luta até 53 kg (série prata)

TAEKWONDO – Julia Nolandes – poomsae feminino (série prata)

TAEKWONDO – Kaio de Jesus – luta até 45 kg (série ouro)

TAEKWONDO – Leonardo Giavarini – luta mais de 61 kg (série ouro)

WRESTLING – Brunna Rosa – 46 kg (série ouro)

WRESTLING – Dilson Loureiro – 62 kg (série bronze)

WRESTLING – Hyago Silva – 85 kg (série ouro)

WRESTLING – Isadora Rosa – 50 kg (série ouro)