Jovem é detido com drogas em Jerônimo Monteiro após denúncias anônimas

Na noite da última quinta-feira (20), os policiais militares do 3º Batalhão detiveram um homem de 22 anos e apreenderam drogas e outros materiais durante abordagem no bairro Boa Esperança, em Jerônimo Monteiro.

A Polícia Militar informou que por volta das 20h38, os policiais realizavam o patrulhamento nas casinhas populares, após receberem denúncias anônimas de que um homem teria recebido uma carga de drogas. Além disso, ele é suspeito do envolvimento com o tráfico e já foi detido pelo mesmo crime.

Leia também: Suspeito de incendiar casa da ex em Cachoeiro diz ser “doente de amor”

O suspeito foi localizado em frente à sua residência, e ao ver os policiais jogou uma sacola no chão. Na sacola, os policiais localizaram 15 pedras de crack e na residência, apreenderam mais 34 pedras, 104 buchas de maconha e R$ 30,00.Aos militares, o suspeito informou que buscou as drogas em Cachoeiro de Itapemirim.

Diante do flagrante, o suspeito recebeu voz de prisão e foi encaminhado à 6ª Delegacia Regional de Alegre.

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui.