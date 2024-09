Suspeito de incendiar casa da ex em Cachoeiro diz ser “doente de amor”

Um homem de 42 anos, foi preso na última quinta-feira (19), suspeito de violação de domicílio, dano ao patrimônio, violência psicológica ou emocional e por atear fogo na residência da ex-companheira, no bairro Paraíso, em Cachoeiro de Itapemirim, no último dia 12.

De acordo com a Polícia Civil, ele foi encontrado dentro da própria casa, no bairro Recanto, no mesmo município. Policiais realizaram buscas na residências, porém, nada de ilícito foi encontrado.

Leia também: Evadido do sistema prisional é recapturado em Marataízes

Segundo a titular da Delegacia Especializada em Atendimento à Mulher (Deam) de Cachoeiro de Itapemirim, delegada Edilma Oliveira, contra o suspeito havia um mandado de prisão em aberto, expedido pelo 4º Juízo da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, sob a acusação de ter ameaçado a ex-companheira com uma arma de fogo.

“Além disso, no dia 12 de setembro, ele também teria incendiado a residência da vítima, novamente sob a alegação de ser ‘doente de amor’ “, disse.

O homem foi conduzido à autoridade policial para procedimentos de praxe. Em seguida, ele foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP), onde permanece à disposição da Justiça.