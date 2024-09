Jovem é detido pela PM com drogas e materiais do tráfico em Guaçuí

No último domingo (22), os policiais militares da Força Tática do 3º Batalhão, detiveram um homem e apreenderam drogas, balança de precisão, rádio comunicador, dinheiro e outros materiais, no Morro Santo Antônio, em Guaçuí.

De acordo com a Polícia Militar, por volta das 23h43min, os policiais receberam informações de populares que no morro Antônio Martins, havia um indivíduo de casaco preto, bermuda e mochila de cor verde camuflada, realizando tráfico de drogas no local.

Leia também: PM aborda quadrilha e dois são detidos com drogas em Itaipava

Ao chegarem no local, os policiais visualizaram um indivíduo com as mesmas características citadas, sendo realizada a abordagem e durante buscas nas proximidades, localizaram uma mochila com 14 buchas de maconha, uma pedra de crack, uma bucha de haxixe, um simulacro de revólver, uma balança de precisão, dois aparelhos celulares, um rádio comunicador, R$ 549,00 reais e materiais para embalo de drogas.

O suspeito, de 18 anos, recebeu voz de prisão e foi conduzido à 6ª Delegacia Regional de Alegre.