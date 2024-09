PM aborda quadrilha e dois são detidos com drogas em Itaipava

Dois homens foram detidos, um revólver e drogas apreendidas durante uma abordagem no último sábado (21), na localidade de Joacima, em Itaipava, balneário de Itapemirim.

Segundo a Polícia Militar, militares realizavam patrulhamento pela Rua Manoel Raposo, próximo de um bar, quando avistaram quatro suspeitos encostados em um muro. Ao avistar os policiais, um dos suspeitos entrou no quintal da casa e jogou algum objeto e voltou para o lado do portão.

Leia também: Acidente grave entre três carretas interdita BR-262, em Domingos Martins

Na bermuda de um um dos suspeitos, foi encontrada uma bucha de maconha e no outro, R$ 58,00 no bolso. Ao ser questionado, o segundo suspeito disse que não seria nada, porém, ao lado do portão, debaixo da escada, os policiais encontraram uma mochila preta com um revólver calibre 38, com cinco munições intactas.

Além disso, dentro da mochila, os militares encontraram dez buchas de maconha e duas porções de crack, além de uma esmerilhadeira da marca Bosch e um cortador de grama da marca Tramontina.

Os dois suspeitos que estavam com os materiais foram conduzidos para a Delegacia Regional de Itapemirim. Os demais foram liberados no local.