Juíza Graciene Pereira Pinto recebe homenagens na Comarca de Alegre

Nesta quarta-feira (18), os servidores da Comarca de Alegre prestaram uma emocionante homenagem à juíza Graciene Pereira Pinto, celebrando seus 24 anos de magistratura, dos quais 12 foram dedicados à comarca local.

O evento contou com a presença de servidores, estagiários e colaboradores terceirizados, que se reuniram para agradecer e reconhecer o trabalho exemplar da magistrada.

Durante a cerimônia, os servidores enalteceram o compromisso da juíza com a Justiça e destacaram suas características marcantes: seriedade, dedicação e um olhar humano no trato com os servidores e jurisdicionados.

A magistrada é reconhecida não apenas por sua competência técnica, mas também por seu respeito e acessibilidade, criando um ambiente acolhedor e eficiente no dia a dia do Judiciário.

As palavras de reconhecimento reforçam a admiração dos colegas pela forma como a juíza Graciene conduz seus trabalhos, sempre atenta às necessidades da comunidade e com uma postura de proximidade e sensibilidade.