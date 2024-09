Justiça determina o afastamento do braço direito de Romário em Iúna

A juíza Graciela Henriquez, da 18ª zona eleitoral do município de Iúna, no Caparaó, deferiu a tutela cautelar, determinando o afastamento de Waldrem Marcelo Oliveira do cargo de Subsecretário de Gestão, Planejamento e Finanças do Município de Iúna.

Além disso, a magistrada afirmou que, em caso de exoneração ou demissão, Waldrem Marcelo fica impedido de ocupar outro cargo público/político até ulterior deliberação da justiça.

Leia Também: AO VIVO | Confira a entrevista com Paulino, candidato a prefeito em Irupi

A Justiça Eleitoral afastou por meio de liminar o subsecretário de Iúna, sob indícios de abuso de poder econômico e político.

O processo investiga a suposta prática do subsecretário de oferecer dinheiro e cargos a candidatas de partidos alheios, a fim de obter vantagens políticas, uma vez que os partidos precisam preencher uma cota mínima de candidatas.

Procurado, Waldrem Marcelo não retornou as ligações ou respondeu às mensagens. Já a Prefeitura de Iúna comunicou que o referido citado não faz parte do quadro de servidores da Prefeitura Municipal de Iúna, desde o dia 16 de agosto, quando foi exonerado.