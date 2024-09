Justiça Eleitoral confirma candidatura de Diego Libardi em Cachoeiro

Nesta quarta-feira (4), a Justiça Eleitoral deferiu o pedido de registro de candidatura de Diego Libardi para concorrer ao cargo de prefeito em Cachoeiro de Itapemirim pela coligação Cachoeiro em Primeiro Lugar (Republicanos, Pode, Agir, PRD, União, Avante, Solidariedade, PSD e Mobiliza).

LEIA TAMBÉM: Secretaria de saúde alerta para o câncer infantojuvenil no ES

Na decisão, o juiz Roney Guerra afirma que foram preenchidas todas as condições legais para o registro. “O candidato preenche as condições de elegibilidade, não havendo informação de causa de inelegibilidade. Isso posto, defiro o pedido de registro de candidatura para as Eleições Municipais de 2024 de Diego Libardi para concorrer ao cargo de Prefeito, sob o número 10”, pontuou no documento.

O juiz cita, ainda, que o Ministério Público Eleitoral manifestou-se favoravelmente à confirmação da candidatura. Roney Guerra também foi o juiz responsável por homologar o pedido de desistência do diretório nacional do PRD quanto à impugnação. A coligação Cachoeiro em Primeiro Lugar havia divulgado nota à imprensa afirmando que o pedido não possuía fundamentos e que a candidatura de Libardi não seria afetada.

A candidatura da vice de Libardi, Rafaela Donadeli (União Brasil) também foi confirmada e a dupla segue cumprindo normalmente suas agendas de campanha.