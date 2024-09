Léo Camargo reforça compromisso com o Village da Luz

Nesta segunda-feira, 23 de setembro, às 17h, Léo Camargo (PL) foi recebido pelos moradores de Cachoeiro durante uma carreata que percorreu os bairros Novo Parque, Village da Luz, Bom Pastor e Rubem Braga.

O evento contou com a presença do vice-prefeito Carlos Magno e dos candidatos a vereador Luciano Piedade, Clodoaldo, Chama Rosi e Junior Bettini, que também participaram das atividades.

No Village da Luz, um dos bairros mais populosos de Cachoeiro, o candidato teve uma recepção calorosa e aproveitou para reforçar seu compromisso com a comunidade.

“A participação dos moradores me enche de esperança. É por esse povo que estou lutando para transformar nossa cidade, torná-la mais forte e próspera”, declarou Léo Camargo ao final da carreata.

