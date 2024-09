Líder nas pesquisas, ataques e ofensas afastam Ferraço de debate

O candidato a prefeito de Cachoeiro de Itapemirim Theodorico Ferraço (Progressistas) justificou, neste domingo (29), por meio das suas redes sociais, o motivo de não comparecer a algumas entrevistas e debates promovidos por veículos de comunicação do Espírito Santo.

De acordo com ele, não trata-se de medo ou falta de disposição para debater ideias, mas sim pelo fato de que os seus adversários, tendo em vista que ele está liderando as pesquisas de intenções de voto para prefeito, têm pautado os debates em ataques contra a sua condição física, pelo fato de ser idoso e, até mesmo, contra a sua esposa, a ex-deputada Norma Ayub.

“Tenho o maior respeito pelos organizadores do debate na TV Gazeta, mas, infelizmente, há outros candidatos que não têm e farão deste momento palco para ataques rasteiros, ciladas e ofensas pessoais. Não me submeto a isso. Não é por falta de coragem, vocês sabem disso”, afirma Ferraço.

