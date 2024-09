Logística: ES institui programa para impulsionar desenvolvimento econômico

Já está em vigor o decreto assinado pelo governador do Estado, Renato Casagrande, instituindo o Programa Estruturante ParklogBR/ES, de natureza estratégica, para potencializar o desempenho logístico, econômico e social das instalações portuárias e outros ativos existentes nos municípios de Aracruz, Colatina, João Neiva, Linhares e Serra.

LEIA TAMBÉM: Sefaz realiza grande apreensão em comércio de bebidas no ES

Coordenado pela Secretaria de Desenvolvimento (Sedes), o programa tem como objetivo fomentar o desenvolvimento de terminais portuários, rodovias, ferrovias, aeródromos e áreas empresariais existentes nesses cinco municípios. Além disso, o decreto estabelece também a criação do comitê executivo de coordenação.

“A posição geográfica credencia o Espírito Santo como alternativa e opção muito viável de solução logística para o Brasil. A região que abrange o decreto já conta com portos, aeroportos, ferrovia e rodovias federais e estaduais, a primeira Zona de Processamento de Exportação– ZPE privada do Brasil já está autorizada, um novo porto de grande calado para cargas gerais, que tem previsão de receber a primeira atracação no ano que vem e tem as vantagens da Sudene. O Governo do Estado investe em infraestrutura, com novas rodovias e melhorias nas já existentes. A região se credencia para ser o principal eixo de exportações do agro do Centro-Oeste e do Brasil”, destaca o vice-governador e secretário de Desenvolvimento do Espírito Santo, Ricardo Ferraço.

Prevendo colaboração entre diferentes setores e articulações institucionais e empresariais, o ParklogBR/ES vai reunir sinergias, visando ao desenvolvimento econômico e social da região.

“Coletivamente, buscamos o desenvolvimento integrado do nosso Estado. Com o programa, vamos trabalhar para fortalecer a infraestrutura logística, atrair novos investimentos e gerar mais oportunidades para a população. É uma contribuição para incrementar a dinâmica econômica, tornando o Estado ainda mais competitivo no cenário nacional, o que reflete em mais oportunidade de trabalho e renda para as pessoas”, complementa Ferraço.

O planejamento estratégico do ParklogBR/ES deverá contemplar conceitos de modelos de plataforma logística, inventário de ativos, diretrizes para retroáreas, planos de ação e de modelo de monitoramento e governança.

Arte: Esboço do complexo portuário da Imetame que está em obras em Aracruz. Será uma das estruturas inovadoras na região do ParklogBR/ES.