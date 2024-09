Lorena projeta mais tecnologia para bairros e escolas de Cachoeiro

Em bate-papo com jovens, a candidata a prefeita de Cachoeiro de Itapemirim Lorena Vasques (PSB) destacou a possibilidade de tornar os bairros e escolas mais tecnológicos.

LEIA TAMBÉM: Capotamento mata uma pessoa e deixa outra ferida na BR-262, em Venda Nova

Entre as ações apontadas pela candidata estão a ampliação de pontos de wi-fi gratuito em postes por meio de Parceria Público Privada (PPP) de Iluminação Pública.

Outra iniciativa é aumentar o acesso computadores, tabletes e mesas digitais nas escolas municipais.

“Nós queremos que as pessoas tenham mais facilidade para acessar, de fato, o serviço público”, afirma Lorena Vasques.

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui.