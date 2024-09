Luto: Diácono Francisco Chebel morre aos 85 anos em Alegre

O diácono permanente da Diocese de Cachoeiro de Itapemirim, Francisco Chebel Tannure Simão, morreu na manhã desta sexta-feira (20) aos 85 anos. O velório acontece nesta sexta (20) e sábado (21) na Paróquia Nossa Senhora da Penha, em Alegre, com missas de corpo presente.

Portanto, o sepultamento está previsto para às 8h30 deste sábado (21), no cemitério local, no centro da cidade.

Diácono Chebel nasceu no município Alegre, em 8 de abril de 1939. Frequentou a Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Aristeu Aguiar, em Alegre, e graduou-se em Direito pela Faculdade de Direito de Cachoeiro de Itapemirim.

No entanto, antes de ingressar na vida religiosa, Chebel iniciou sua carreira profissional como contador, permanecendo neste ofício até o fim da vida. Sendo assim, também foi professor, congregado mariano e catequista. Sua ordenação diaconal aconteceu em 19 de março de 1994, dia em que a Igreja celebra a Solenidade de São José – Patrono da Igreja Universal e Pai adotivo de Jesus, sob a oração da Igreja e a imposição das mãos do bispo diocesano Dom Luiz Mancilha Vilela ss.cc. (Congregação dos Sagrados Corações de Jesus e Maria), portanto, neste ano completou 30 anos de sua ordenação ao diaconato permanente. Aliás, o diácono atuou em todos os distritos e Comunidades Eclesiais de Base da Igreja Matriz.

A Diocese de Cachoeiro de Itapemirim informa com pesar, o falecimento do Diácono Francisco Chebel Tannure Simão aos 85 anos.

Unimo-nos aos sentimentos de pesar também aos familiares e amigos. Igualmente aos paroquianos da Paróquia Nossa Senhora da Penha, externamos nossas mais sinceras condolências pela morte do seu Diácono Permanente.

Desde já, solicitamos aos sacerdotes que ofereçam santas missas pelo Diácono Francisco Chebel Tannuri Simões e a todos os que receberam o sempre atencioso cuidado pastoral desse dedicado operário da vinha do Senhor, especialmente nas Comunidades Eclesiais de base por onde passou, pedimos que elevem suas preces pelo seu eterno descanso.

Vicariato Episcopal para Comunicação

Sexta feira – 20 de setembro

15h aproximadamente – chegada do corpo na Igreja Matriz

16h: Missa

20h: Missa

Sábado – 21 de setembro

7h: Missa

08h30: Sepultamento

