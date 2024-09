Mãe e filho são presos por tráfico de drogas em Guaçuí

Uma mulher de 48 anos e o filho dela, de 24 anos, foram presos por tráfico de drogas no início da noite da última quarta-feira (4), no bairro Manoel Monteiro Torres, em Guaçuí.

Segundo informações da Polícia Civil, o Setor de Inteligência da Delegacia de Polícia (DP) de Guaçuí já monitorava a mulher há algum tempo, pois ela era companheira de um traficante do bairro, que morreu no final de julho desse ano com um disparo acidental. Além disso, após a morte dele, ela assumiu o ponto de venda de drogas com a ajuda de seu filho, que morava em Cachoeiro de Itapemirim e que havia saído recentemente da prisão.

Nisso, os policiais fizeram uma campana próxima da casa dos alvos da operação e abordaram a mãe e o filho. Com eles, foram apreendidos 97 pedras de crack prontas para venda, 10 pedras médias de crack e 19 buchas de cocaína, R$ 1.600,00 em espécie, além de materiais para embalar drogas, joias e aparelhos celulares.

Eles foram conduzidos para a Delegacia de Guaçuí, onde foram autuados por tráfico e associação ao tráficos de drogas. O jovem, de 24 anos, foi encaminhado para o Centro de Detenção Provisória (CDP) e a mulher para o Centro Provisório Feminino (CPF), ambos em Cachoeiro de Itapemirim.