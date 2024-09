Mais de 100 mil cirurgias eletivas já foram realizadas este ano no ES

A Secretaria da Saúde (Sesa) executa o Plano Estadual de Redução de Filas de Cirurgias Eletivas (OperaES) e já realizou 100.068 cirurgias até esta quinta-feira (12).

A meta para 2024 é realizar 125 mil cirurgias e, até o 255º dia do ano, a Sesa já atingiu 80% desse objetivo, o que exigiu um investimento de R$ 81.741.216,78. Em média, estão sendo realizados 392 procedimentos por dia em 2024.

Leia também: Tendinite: conheça as causas e saiba como se prevenir

Os 36 hospitais, incluindo unidades da rede própria, contratada e contratualizada, realizam as cirurgias eletivas, que podem ser programadas por não serem de urgência.

As especialidades com maior número de procedimentos são cirurgia oftalmológica (44,70%), cirurgia geral (15%), cirurgia ortopédica (8,60%), cirurgia ginecológica (4%) e cirurgia urológica (3,90%).

“Ultrapassaremos a meta de 125 mil cirurgias realizadas este ano, marcando o terceiro ano consecutivo de recorde em procedimentos no Estado”, afirmou o secretário de Estado da Saúde, Miguel Duarte.

Os procedimentos ocorrem em todas as quatro regionais de saúde do Estado: Norte, Central, Metropolitana e Sul.

De acordo com o Plano OperaES, cada hospital, seja da rede própria ou contratada, possui metas de produção a serem cumpridas ao longo do ano.

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui.