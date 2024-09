Mais de 40 tabletes de maconha são apreendidos pela PM no Espírito Santo

Na última quarta-feira (18), os militares do 13º Batalhão apreenderam 47 tabletes de maconha no bairro Caiçaras, em São Mateus, no Norte do Espírito Santo.

De acordo com a Polícia Militar, ao receber informações sobre um carregamento de drogas que teria chegado para venda durante a festa da cidade, os policiais foram ao local e apreenderam 47 tabletes de maconha, oito pedaços e dois papelotes de crack, sete pacotes de skank, além de R$ 80,00 em espécie e duas balanças de precisão.

Um homem foi detido e encaminhado, juntamente com os materiais apreendidos, à autoridade policial judiciária do município.