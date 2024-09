Mais um incêndio é registrado no Parque Mata das Flores, em Castelo

Na manhã deste domingo (15), um helicóptero da equipe do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (Notaer) decolou em apoio ao Corpo de Bombeiros Militar no município de Castelo, para combater mais um incêndio no Parque Estadual Mata das Flores.

Após um voo de avaliação, a equipe do Notaer iniciou o lançamento de água utilizando o helibalde.

Leia também: Motociclista morre após bater em ônibus escolar em Mimoso do Sul

Com a situação controlada no local, o Corpo de Bombeiros solicitou o deslocamento da aeronave para Conceição do Castelo onde o helicóptero segue atuando no combate ao incêndio.

Integrantes do Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema) e da Defesa Civil Municipal estão em apoio nos dois municípios e as equipes do Iema continuam combatendo o incêndio no Parque Mata das Flores.

As condições climáticas, com muito vento e calor, dificultam o trabalho, mas os profissionais seguem com ações de combate direto, além da construção e manutenção de aceiros para controlar as chamas.

Veja o vídeo feito pela equipe Notaer: