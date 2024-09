Motociclista morre após bater em ônibus escolar em Mimoso do Sul

Um motociclista, identificado como Rodrigo Araújo Azevedo, de 54 anos, morreu após bater na traseira de um ônibus escolar na Rodovia Ely Junqueira, na altura da localidade de Coqueiro, em Mimoso do Sul, na manhã desta segunda-feira (16).

Segundo informações de testemunha, Rodrigo estava conduzindo uma moto Honda/CG 125, de cor preta, quando bateu na traseira do coletivo. Com a força do impacto da batida, a moto ficou presa por baixo do ônibus.

Bastante abalado, o motorista do coletivo contou que estava estacionado às margens da rodovia, em sua mão de direção, longe de curvas, esperando um estudante para embarcar no ônibus.

Em nota, a Polícia Científica (PCIES) informou que o corpo da vítima será encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.