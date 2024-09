Marataízes: com professores, Toninho projeta melhorias para educação

O candidato a prefeito de Marataízes Toninho Bitencourt (Podemos), ao lado do candidato a vice-prefeito na sua chapa, Willian Duarte, dialogaram, nesta quarta-feira (11), com a classe dos professores municipais.

Entre as pautas discutidas, esteve o Plano de Cargos e Salários, uma das principais reivindicações da categoria.

LEIA TAMBÉM: VÍDEO | Mais um incêndio em vegetação assusta moradores em Venda Nova

“Nosso Plano de Governo tem pontos diversos que atendem o setor da educação e várias das reivindicações do magistério municipal, como um Plano de Cargos e Salários que realmente valorize a classe e não uma peça eleitoreira como a que foi enviada para a Câmara de Vereadores no primeiro semestre deste ano. Comigo na Prefeitura, os professores e servidores da rede municipal de ensino serão tratados com respeito!”, afirmou o candidato Toninho.

Faltam 22 dias para as eleições municipais, que acontecem no dia 6 de outubro em todo o território nacional. Em Marataízes, além de Toninho Bitencourt, também disputam o comando da prefeitura os candidatos Luiz Almeida (Republicanos) e Jaiminho Machado (PL).

Confira como foi o encontro