Marca Neve, da Suzano, lança nova linha de papel higiênico; confira

A marca Neve, da Suzano, líder no segmento de papel higiênico no Brasil, lança o Neve Ultracomfort folhas quádruplas, com quatro camadas que proporcionam experiência de maciez inconfundível, absorção superior e uma maior segurança e proteção. A novidade inaugura a 4ª geração de papéis higiênicos no mercado brasileiro.

O lançamento será vendido em embalagens de 4 e 12 rolos e representa mais um capítulo na história de inovação da marca Neve, protagonista há 50 anos no lançamento de produtos que transformaram a indústria nacional, como os primeiros papéis de folha dupla e folha tripla do mercado, entre outros marcos do segmento.

Leia também: Cachoeiro se destaca em geração de empregos no Espírito Santo

“Realizamos pesquisas que mostraram o desejo do consumidor e da consumidora brasileira em adquirir produtos com qualidade superior, e que apontam a maciez como principal diferencial na decisão de compra de papéis higiênicos. A demanda por esse tipo de produto foi o ponto de partida para o desafio de desenvolvermos o próximo passo da categoria no Brasil”, afirma Luís Bueno, vice-presidente executivo de Bens de Consumo e de Relações Corporativas da Suzano.

Lançamento da marca Neve

O lançamento também marca uma transformação importante para o varejo brasileiro, em linha com a estratégia da Suzano de desenvolver a categoria de papel higiênico no Brasil a partir da oferta de produtos de maior qualidade e de maior valor agregado. O produto estará disponível a partir de setembro em todo o território nacional e em plataformas de e-commerce.

O Neve Ultracomfort, produzido na Unidade Mogi das Cruzes (SP) da Suzano, é o primeiro grande lançamento da marca Neve® desde que ela foi incorporada ao portfólio de produtos da companhia. Em junho de 2023, a Suzano adquiriu o negócio de Tissue da Kimberly-Clark no Brasil, tornando-se líder nacional do mercado de papéis higiênicos. No acordo estão inclusas as marcas Neve® e Grand Hotel®, além das marcas licenciadas Scott®, Kleenex® e K-C Professional®. Essas marcas se juntaram ao portfólio da Suzano, que já contava com marcas como Mimmo®, Max Pure® e La Vie Blanc®, nas categorias de papéis higiênicos, panos reutilizáveis, guardanapos e lenços faciais.