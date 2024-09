Marcos Veras vai fazer os capixabas rirem em “Vocês Foram Maravilhosos”

Em setembro, nos dias 28 e 29, o Teatro Sesc Glória recebe o ator Marcos Veras, um dos principais nomes da comédia nacional. Ele chega com seu show solo de humor, “Vocês Foram Maravilhosos”. O espetáculo é uma comédia stand-up e conta a história da vida do ator de maneira humorística e leve.

Ele aborda assuntos como paternidade, carreira e família, refletindo sua fase mais madura. Além de expor como a morte do pai e da irmã mudaram a forma como ele vê a vida. O espetáculo faz parte da 16ª edição do Circuito Cultural Unimed Vitória e tem realização da WB Produções. Com exibição às 20 horas, no sábado, e às 17h, no domingo (com intérprete de libras), os ingressos estão à venda

pelo site da LeBillet.

A apresentação é composta por histórias sobre família e carreira, e que geram identificação imediata com a plateia. Marcos Veras aborda a perda da maneira mais leve possível. “É uma comédia stand-up, uma peça de teatro, um show de humor, tudo junto, mas também um biodrama, em que divido com a plateia histórias da minha vida. As pessoas se identificam com as histórias, porque são histórias reais”, afirma.

Com texto de autoria própria e direção de Leandro Muniz, o espetáculo aborda assuntos como paternidade, carreira e família, compartilhando histórias engraçadas e emocionantes que viveu ao longo de seus 42 anos de vida e 23 de carreira. O ator também fala sobre sua primeira vez e conta curiosidades sobre pessoas que foram importantes para sua carreira, como Jô Soares e Fátima Bernardes.

Marcos Veras no ES

Mas não é somente o artista que compartilha questões pessoais no palco. Em determinado momento da apresentação, os espectadores também são convidados a falar sobre suas experiências em uma espécie de “terapia coletiva”. Nesse espaço, Marcos chama uma pessoa da plateia e conversam ali por alguns minutos. Eles falam sobre seus medos, sonhos e frustrações.

“No momento que chamo uma pessoa da plateia, de maneira espontânea e respeitosa, a convido para deitar no divã no palco, e ali ela se sente à vontade para falar das coisas mais simples às mais íntimas. Já teve gente que subiu e dançou, falou da perda dos avós, gente que tem medo da solidão, de ficar careca. Uma menina disse que ela tinha medo da atriz Natalie Portman, e teve gente que cobrou pensão alimentícia do pai ausente. Acontece de tudo. As pessoas querem falar e querem ser ouvidas. Nada melhor que o riso como ferramenta para isso”, conclui.

Circuito Cultural Unimed Vitória

O Circuito Cultural é patrocinado pela Unimed Vitória e pelo Instituto Unimed Vitória através da Lei Federal de Incentivo à Cultura, graças à contribuição de médicos cooperados e colaboradores da cooperativa, que destinam parte de seu Imposto de Renda devido a projetos aprovados em leis de incentivo fiscal por meio do Programa de Redirecionamento do Imposto de Renda (RIR).

Ficha Técnica

Autor e ator: Marcos Veras

Direção: Leandro Muniz

Cenário: Truque Produções

Luz: Daniel Galvan

Figurino: Karen Brustolin

Vídeos: Eduardo Chamon

Direção de Produção: Carlos Grun

Assessoria de Imprensa: LR Comunicação

Produção nacional: Bem Legal Produções e MVeras

Apresentado por: Ministério da Cultura, Unimed Vitória e Instituto Unimed Vitória

Realização: WB Produções

SERVIÇO

“VOCÊS FORAM MARAVILHOSOS”, com o ator Marcos Veras

● Data: 28 e 29 de setembro

● Local: Teatro Sesc Glória (Av. Jerônimo Monteiro, 428, Centro – Vitória)

● Hora: 20 horas – sábado e às 17 horas no domingo (com intérprete de libras)

● Classificação: 12 anos

● Duração: 70 minutos

●Ingressos: pelo site do LeBillet (https://lebillet.com.br/group/voc%C3%AAs-foram-

maravilhosos)

