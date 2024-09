Médico de Muniz Freire vence o câncer e dedica sua vida a estudar a doença

Filho de uma agente comunitária da saúde e de um auxiliar de serviços gerais, o médico Wilken de Aguiar Pinheiro, nascido e criado em Muniz Freire, venceu um câncer, com uma linda história de superação.

Wilken conta que sua infância em Muniz Freire não foi fácil, e seus pais sempre lutaram, com muita dificuldade, para criá-lo junto com suas duas irmãs. “As coisas nunca foram fáceis para gente, na infância, meu sonho era ser jogador, cheguei a sair de casa cedo pra jogar, mas não me tornei atleta. A partir daí, eu sabia que a única forma de buscar a ascensão social e mudar minha historia e da minha família, seria através da educação”.

Em 2010, o médico de Muniz Freire prestou vestibular na UFES, passando no curso de Agronomia. Porém, como nem tudo acontece como o programado, ainda no primeiro período da faculdade, Wilken foi diagnosticado com osteossarcoma clássico, um tipo raro e agressivo de câncer.

“Depois disso, começava minha luta pela vida. Passei por algumas cirurgias, por 18 seções de quimioterapia e 33 seções de radioterapia. Sem dúvidas foi o momento mais difícil da minha vida, foi um momento de reflexão, de incertezas e medo. O câncer foi a pior e a melhor coisa que aconteceu na minha vida. A pior pelo sofrimento físico, a melhor por ter me dado um poder de resiliência enorme. Digo sempre, que todo homem, para ser homem de verdade, precisa passar pelo menos uma vez na vida por uma situação que lhe ponha medo de verdade. Só assim passamos a valorizar as coisas mais simples que a vida nos oferece todos os dias, e não percebemos”, ressaltou Wilken.

Wilken se formou pela Universidade Federal do Ceará (UFC). Mas, como alguém que estava cursando Agronomia, optou por se tornar médico?

Promessa

“Diante da enfermidade, em uma das minhas seções de quimioterapia, eu fiz uma promessa. Prometi a Deus que se me curasse do câncer, dedicaria o resto da minha vida para estudar a doença. Queria um dia poder ajudar as pessoas que passam por aquilo que passei. É diferente quando a gente só estuda e quando vive a doença. Assim, sabia que poderia olhar um dia para o meu paciente e dizer: ‘Calma, eu sei o que você está sentindo, eu também passei por isso, e venci'”, frisou o médico.

Depois de longos anos de tratamento, Wilken foi curado e, após se livrar da doença, decidiu cumprir a promessa que fez para Deus. Assim, iniciou seus estudos para o vestibular e, depois de anos de luta, reprovações e medo, conseguiu a sonhada aprovação na Universidade Federal do Ceará (UFC).

Wilken ficou 6 anos morando em Fortaleza, no Ceará. Longe de sua família, amigos e da cidade que sempre amou. “Fui muito ajudado por todos da minha cidade, tanto financeiramente quanto emocionalmente. Minha formação é de todos aqueles que torceram por mim e sempre me incentivaram”.

Assim, após se formar em julho de 2024, Wilken entendeu que era o momento de retornar e contribuir com sua cidade. O médico iniciou seus atendimentos neste mês, em Muniz Freire, trabalhando pelo SUS, na comunidade do Assunção, em Alto Norte e também na Santa Casa de Muniz Freire.

“Me esforço todos os dias para prestar um atendimento digno e de qualidade para todos que dependem do SUS. Ficarei aqui por um tempo, prestando serviços ao meu povo e contribuindo com a saúde do município. Em breve, penso em entrar na residência e fazer a especialidade que sonho, e que me motivou a percorrer todo esse caminho até aqui, a oncologia. Quero agradecer aos meus pais, Inês e Wilson, minhas irmãs Ananda e Iara e minha esposa, Alzeni. Sem eles, nada disso seria possível!”, finalizou.