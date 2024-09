Menor é apreendido com drogas pela Polícia Militar em Alegre

Na tarde da última segunda-feira (2), policiais militares da Força Tática do 3º Batalhão apreenderam um menor com drogas, balança de precisão, anotações do tráfico e outros materiais na rua Maurício Lacerda, em Alegre.

Segundo a Polícia Militar, os policiais visualizaram um mototáxi, sendo que o garupa aos ver a viatura pulou, ainda em movimento, e correu em direção a um beco. O suspeito foi alcançado e apreendido.

Leia também: Corpo carbonizado é encontrado na zona rural de Guaçuí após denúncias

Durante as buscas, os policiais apreenderam 65 pedras de crack, uma balança de precisão, anotações do tráfico e materiais para embalar a droga. O menor foi apreendido e encaminhado à 6ª Delegacia Regional de Alegre.