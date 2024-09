Michele Bolsonaro visita Cachoeiro nesta quinta (12)

A ex-primeira-dama do Brasil Michele Bolsonaro (PL) estará em Cachoeiro de Itapemirim, nesta quinta-feira (12).

De acordo com o vereador e pré-candidato a prefeito Léo Camargo (PL), Michele desembarcará no Aeroporto de Cachoeiro por volta das 8h30. Em seguida participará de uma carreata pelas ruas da cidade.

O comboio sairá do bairro Aeroporto até o antigo Espaço Strondas, na Avenida Joanes dos Santos Neves, em frente ao Posto Universal.

