Milagre? Cadáver de santa é exumado e surpreende católicos; veja

Devotos de Santa Teresa de Jesus, popularmente conhecida como Santa Teresa de Ávila, foram surpreendidos após a exumação do cadáver da freira.

Segundo publicado pelo site Metrópoles, nesta segunda-feira (9), o procedimento foi realizado a pedido da Diocese de Ávila, na Espanha. A Santa morreu no ano de 1582, ou seja, há quase 450 anos.

O procedimento de exumação gerou grande surpresa pelo bom estado de conservação do corpo da santa. A Diocese relatou que o cadáver dela “permaneceu incorrupto desde 1582”. A santa era uma freira carmelita e, para a religião, trata-se de um corpo humano que não se decompõe após a morte.

Foto: Reprodução | Ordem do Carmelo | Diocese de Ávila

O jornal informou que o corpo de Santa Teresa estava em um caixão dentro de uma laje de mármore. Os especialistas e religiosos fizeram a exumação no objetivo de estudar as relíquias do coração e dos membros da freira.

A última vez em que o corpo da santa foi exumado foi no ano de 1914. De lá para cá, segundo a diocese, nada mudou em sua decomposição.

Foto: Reprodução | Ordem do Carmelo | Diocese de Ávila