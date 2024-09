Ministério Público do ES é homenageado em encontro nacional

O Laboratório de Tecnologia e Combate à Lavagem de Dinheiro (LAB-MPES) do Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES) foi homenageado no XVI Encontro Nacional de Gestores da Rede Nacional de Laboratórios de Tecnologia Contra Lavagem de Dinheiro (Rede-Lab).

O LAB-MPES foi reconhecido pela excelência no desempenho de suas atividades ao longo dos dez anos de existência da Rede-Lab, integrada por 64 laboratórios de tecnologia em todos os Estados do país.

O coordenador do LAB-MPES, promotor de Justiça Tiago Boucault Pinhal, e o servidor do MPES Diego Rabelo de Paula estiveram entre os palestrantes do evento. O encontro ocorreu nos dias 18 a 20 de setembro, na Unidade de Combate ao Crime e à Corrupção do Ministério Público do Estado de Minas Gerais (MPMG), em Belo Horizonte, e contou com reuniões de trabalho e capacitação em recuperação de ativos e combate à lavagem de dinheiro.

Homenagem aos servidores

Também foram homenageados no encontro os servidores do LAB-MPES Bianca Cardozo de Pianti, Débora de Oliveira Carneiro Freisleben Lacerda, Diego Rabelo de Paula, Milena Silva Rocha Barcellos, Robson Entringer de Araújo e Rogéria Lira Marunic, pelos relevantes serviços prestados no enfrentamento da lavagem de dinheiro ao longo dos dez anos de atividade da Rede Nacional.

“O reconhecimento nacional dos serviços de excelência realizados pelos analistas do LAB-MPES reflete a dedicação contínua ao longo dos anos para realizar entregas cada vez mais especializadas, em meio aos constantes avanços tecnológicos”, destacou o Coordenador do LAB-MPES, Promotor de Justiça Tiago Boucalt, ressaltando a importância dos projetos desenvolvidos pelos promotores de Justiça Rafael Calhau Bastos e Lidson Fausto da Silva, que o antecederam na Coordenação do laboratório.