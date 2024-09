Ministério Público realiza operação em casas de prostituição em Ibatiba

O Ministério Público do Espírito Santo, por meio da Promotoria de Justiça de Ibatiba, com a Polícia Civil e Militar, deflagraram de busca e apreensão em casas de prostituição em Ibatiba, na última quarta-feira (11).

Segundo o MPES, o objetivo é apurar crimes relacionados a exploração sexual e manutenção de casas de prostituição.

“No âmbito cível, o MPES apresentou à Justiça uma ação civil pública com pedido liminar de interdição das casas de prostituicao, com previsão de multa por evento realizado. O pedido de liminar foi deferido pela Justiça. O caso também segue em sigilo“, disse em nota.

Leia também: Mulher morre após perder controle de carro e capotar em Mimoso do Sul

A Polícia Militar informou que nos locais, alvos da operação, foram apreendidos 13 celulares e smartphones, seis dispositivos eletrônicos de armazenamento de dados, R$ 42.856,00, 39 cadernos e 24 pedaços grandes de maconha.

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui.